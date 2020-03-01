MAÇ SONUCU | Altay Altınordu 1-0 | İzmir derbisi Altay’ın

TFF 1’inci Lig´in 25’inci haftasında Altay, İzmir derbisinde konuk ettiği Altınordu´yu 10 kişi kaldığı maçta Paixao’nun 67’nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Altay 38 puana ulaşıp 5’inci sıraya yükselirken, Altınordu 27 puanla 14’üncü basamakta kaldı. Ev sahibi ekipte Kerim Avcı, 64’üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Elmas

ALTAY: Cihan, Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Adamu (Dk. 46 Tatos), Yılmaz, Kappel, Kerim, Doğa (Dk. 60 Turgut Doğan), Paixao (Dk. 85 Cenk)

ALTINORDU: Erhan, Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk (Dk. 86 Yusuf), Furkan, Muhammed, Okan, Atakan (Dk. 73 Yasin), Metehan, Hüsamettin (Dk. 78 Kemal)

GOL: Dk. 67 Paixao (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Kerim (Altay)

SARI KARTLAR: Kerim, Yılmaz, Turgut Doğan (Altay), Sinan (Altınordu)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

14′ Altınordu etkili geldi. Soldan Okan´ın kullandığı kornerde arka direkte Metehan vurdu, kaleci Cihan´ın ayağıyla çıkardığı topu Ravil kafayla kaleye gönderdi. Paixao meşin yuvarlağı röveşatayla son anda çizgiden çıkardı.

26′ Altınordu´nun sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Okan direkt kaleyi düşündü, meşin yuvarlak iki direğin birleştiği noktaya çarpıp auta gitti.

56′ Tatos´un soldan kullandığı kornerde Paixao kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

64′ Kerim Avcı, orta sahada Metehan´a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GOL! 67′ Altay golü buldu. Soldan Turgut Doğan´ın yerden pasında ceza sahasındaki Paixao bekletmeden topu köşeye gönderdi: 1-0.

90+1′ Altınordu gole yaklaştı. Soldan Muhammed´in ortasında Kerim kafayı vurdu, Altay savunmasında Yılmaz topu çizgiden çıkardı.