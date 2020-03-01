Liverpool’un ligde 44 maç sonra bileği büküldü

Vicarage Road Stadyumu´nda oynanan mücadelede ev sahibi Watford´a galibiyeti getiren golleri 54 ve 60´ıncı dakikalarda Ismaila Sarr ve 72´nci dakikada Troy Deeney kaydetti. Bu sonuçla Watford, puanını 27´ye yükseltip 17´nci sıraya çıkarak, küme düşme hattının bir sıra üstünde yer aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan lider Liverpool ise 79 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlıların bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Manchester City ile 22 puan farkı bulunuyor.

44 MAÇLIK YENİLMEZLİK VE 18 MAÇLIK GALİBİYET SERİLERİ SONA ERDİ

Watford´a 3-0 mağlup olan Liverpool´un ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, aynı zamanda yakaladığı 18 maçlık galibiyet serisi de bu yenilgiyle son buldu.

Kırmızı-beyazlılar ligde aldığı üst üstte 18 galibiyet ile Manchester City´nin 2017-2018 sezonundaki en uzun galibiyet serisine ortak olmuştu. Liverpool, Premier Lig´deki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun Ocak ayında (3 Ocak 2019) deplasmanda Manchester City´ye karşı yaşamıştı.

REKOR ARSENAL´DE KALDI

Watford´a deplasmanda 3-0 mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool´un, bu yenilgiyle birlikte Arsenal´in 2003-2004 sezonundaki namağlup şampiyon olma rekorunu elde etme hayalleri de sona erdi. Londra ekibi söz konusu 2003-2004 sezonunda Premier Lig´de 26 galibiyet, 12 beraberlik elde etmiş ve namağlup şekilde şampiyonluğa ulaşmıştı. Arsenal hali hazırda İngiltere Premier Lig´de bu unvana sahip tek kulüp olarak yer alıyor.