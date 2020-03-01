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Kocaelispor Karşıyaka maçında rekor!
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Kocaelispor Karşıyaka maçında rekor!

Kocaelispor ile Karşıyaka arasında oynanan maçı 28 bin 256 biletli taraftar izledi. Bu seyirci sayısıyla Kocaelispor, 3'üncü Lig gruplarında en fazla seyircinin izlediği biletli maç rekoru unvanına sahip oldu.

1 Mart 2020 18:05

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, kendi evinde Karşıyaka'yı misafir etti. Karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesinde Kocaelispor'un ‘Hodri Meydan' taraftar grubu, tribünlerde Türk bayrağı açarak “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı. İki takımın da son dakikaya kadar mücadele ettiği karşılaşmayı Kocaelispor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazandı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 28 bin 256 biletli taraftar izlerken, bu sayıyla 3’üncü Lig’de en fazla seyircili maç rekoru kırıldı.

Son güncelleme 18:05 | 1 Mart 2020
karşıyaka kocaelispor TFF 3. Lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Sivasspor
24 14 48
3 Istanbul Basaksehir
23 13 46
4 Galatasaray
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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