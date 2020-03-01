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İtalya’da korona virüsünden spor durdu, CEV durmuyor!
Voleybol

İtalya’da korona virüsünden spor durdu, CEV durmuyor!

İtalya'da korona virüsünden birçok spor müsabakaları ertelenirken, bazı maçlar ise seyircisiz oynandı. Ancak, Avrupa Voleybol Federasyonu (CEV), Türkiye ile İtalya arasında tüm uçuşların durmasına rağmen Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe'nin İtalya'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarını iptal etmiyor.

1 Mart 2020 13:56

Çin’de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüsü sporu da vurdu. Birçok ülkede olduğu gibi İtalya’da da virüs nedeniyle karşılaşmalar ertelendi. CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra, İtalya'da Korona virüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na (CEV) başvurarak maçların ertelenmesini istedi. Ancak CEV başvurulara henüz olumlu bir cevap vermedi. Türk ekipleri karşılaşmalar gidememesi durumunda ise hükmen mağlup ilan edilip, 3 yıl boyunca da Avrupa şampiyonalarından men edilme tehdidi ile karşı karşıya bırakılıyor. Voleybol Federasyonu eski başkanı ve CEV asbaşkanlarından Özkan Mutlugil de mücadelelerin ertelenmesi için yoğun çaba harcıyor.

Basketbol maçları Slovenya’ya alındı

Hızla yayılan salgın nedeniyle FIBA Kadınlar Euroleague ve EuroCup'ta ter döken İtalyan takımlarının maçlarının Slovenya'da oynanması kararı alındı. Ayrıca covid-19 yüzünden sadece İtalya'da değil, Japonya'da ligler 15 Mart'a kadar ertelenirken, Güney Kore'de de 13-15 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Dünya Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası, Birinci Futbol Ligi ve 22-29 Mart tarihlerindeki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası ertelenmişti.

26 Şubat 2020 Fenerbahçe ve Eczacıbaşı`ndan `corona virüsü` başvurusu! `Gitmek de istemiyoruz, gelmelerini de istemiyoruz` CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, İtalya'da corona virüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV'e başvurarak maçların ertelenmesini istedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:04 | 1 Mart 2020
Cev italya Korona Virüsü
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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