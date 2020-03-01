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Son Dakika: İdlib saldırısından yaralı olarak kurtulan asker o anları anlattı!
İdlib şehitleri unutulmadı
Galatasaray

İdlib şehitleri unutulmadı

Galatasaray'ın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşmada İdlib'de şehit olan askerler unutulmadı.

1 Mart 2020 19:31

Galatasaray-Gençlerbirliği müsabakası öncesinde Suriye´nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Maç öncesi Türk Telekom Stadyumu´nun koltuklarına Türk Bayrakları konuldu. Galatasaraylı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya önünde Türk Bayrağı bulunan, arkasında ise “Mehmet” yazan tişörtlerle çıkarken, Gençlerbirliği takımı ise ay yıldız bayrağın yer aldığı formalarla sahada mücadele etti.

İki takım futbolcuları maç öncesi seremoniye gelirken “Milletimizin Başı Sağ Olsun” yazılı pankartlar ile çıktı.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu

Türk Telekom Stadyumu´nu tribünlerini dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, hep bir ağızdan, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” diye bağırırken, stadyumdan yapılan anonsla birlikte şehit düşen askerlerimizin isimleri tek tek tribünlerden söylendi.

Öte yandan karşılaşmanın başlaması ile birlikte Galatasaraylı taraftarlar, İdlib´de şehit düşen askerlerimizin anısına 3 dakika sessiz kaldı ve yerlerine oturarak sessizce beklediler.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray taraftarı, Gençlerbirliği müsabakasına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu tribünlerini tıklım tıklım doldurdu.

Son güncelleme 19:49 | 1 Mart 2020
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