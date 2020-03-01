Galatasaray Gençlerbirliği özet! Cimbom’dan güç gösterisi! (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray Gençlerbirliği Süper Lig’in 24. haftasında karşı karşıya geldi. Galatasaray, 3. dakikada Donk’la 1-0 öne geçti. 33’te Falcao ile skor 2-0’a geldi. 69’da yine Falcao sahneye çıktı ve durum 3-0 oldu. Maçın geri kalanında başka gol gelmeyince Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan ekip oldu. İşte Galatasaray Gençlerbirliği özeti…

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ ÖZET

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Galatasaray-Gençlerbirliği müsabakası öncesinde Suriye´nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Maç öncesi Türk Telekom Stadyumu´nun koltuklarına Türk Bayrakları konuldu. Galatasaraylı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya önünde Türk Bayrağı bulunan, arkasında ise “Mehmet” yazan tişörtlerle çıkarken, Gençlerbirliği takımı ise ay yıldız bayrağın yer aldığı formalarla sahada mücadele etti.

İki takım futbolcuları maç öncesi seremoniye gelirken “Milletimizin Başı Sağ Olsun” yazılı pankartlar ile çıktı.

Türk Telekom Stadyumu´nu tribünlerini dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, hep bir ağızdan, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” diye bağırırken, stadyumdan yapılan anonsla birlikte şehit düşen askerlerimizin isimleri tek tek tribünlerden söylendi.

Öte yandan karşılaşmanın başlaması ile birlikte Galatasaraylı taraftarlar, İdlib´de şehit düşen askerlerimizin anısına 3 dakika sessiz kaldı ve yerlerine oturarak sessizce beklediler.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray taraftarı, Gençlerbirliği müsabakasına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu tribünlerini tıklım tıklım doldurdu.