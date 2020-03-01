Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? 

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Gençlerbirliğ ile ligde 96. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılıların 51-23'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İşte Galatasaray Gençlerbirliği maçının saati ve kanalı…

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

96. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig’de bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.