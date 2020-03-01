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Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? 
Süper Lig

Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? 

Süper Lig 24 hafta mücadelesinde Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Gençlerbirliği karşısına galibiyet parolası ile çıkıyor. Peki Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 

1 Mart 2020 11:22
Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Gençlerbirliğ ile ligde 96. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılıların 51-23'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İşte Galatasaray Gençlerbirliği maçının saati ve kanalı…
GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
96. RANDEVU
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig’de bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.
Son güncelleme 11:22 | 1 Mart 2020
galatasaray Gençlerbirliği gs
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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