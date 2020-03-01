Galatasaray 8’de 8 peşinde!

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasından itibaren 7 maçını kazanarak 21 puan toplayan Galatasaray'ın bugünkü konuğu Gençlerbirliği. Tarihi Fenerbahçe zaferiyle zincirlerini kıran sarı-kırmızılılar, eski hocası Hamza Hamzaoğlu'nun takımı karşısında hata yapmadan seriyi 8 maça çıkarmayı planlıyor. 7 maçlık galibiyet serisinde 21 gol atan ve kalesinde sadece 3 gol gören Aslan'ın bugünkü mücadelesinde tribünlerin tamamen dolmasıyla 52 bin taraftarın olması bekleniyor.

İKİ EKSİK VAR

Sakatlıktan kurtulan ama riske edilmeyecek olan Mario Lemina, forma giyemeyecek. Kart cezalısı olan Younes Belhanda da sahada olamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Adem Büyük ile Feghouli de sarı kart ceza sınırında. İki futbolcu kart görmesi halinde kritik Sivas deplasmanında oynayamayacak.

FATİH TERİM REKORA KOŞUYOR

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray’da başarının mimarı olan Teknik Direktör Fatih Terim, yeni bir rekora hazırlanıyor. Terim, 2011-12 sezonunda 9 maçlık seri yakalamış ve şampiyonluk yaşamıştı. Tecrübeli hoca, önündeki 3 maçı kazanırsa kariyer rekoru kıracak ve 23. lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşacak.

STANCU 6 HAFTA YOK

Galatasaray'la karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde büyük şok yaşandı. Antrenmanda sakatlanan Bogdan Stancu'nun sağ diz iç ve arka çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Bugünkü kadrodan çıkarılan Rumen forvetin, 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Emre, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Toure, Ramos, H. İbrahim, Baiano, Yasin, Sessegnon, Candelas, Sio, Nadir

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19.00