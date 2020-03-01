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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Süper Lig

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Fenerbahçe Kulübü son dakika açıklamasıyla Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı duyurdu. Taraftarların da yakından takip ettiği gelişmelerin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

1 Mart 2020 23:12

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken Fenerbahçe’den son dakika açıklaması geldi. Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı olarak yolları ayırma kararı alındığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Fenebahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’dan boşalan koltuğa hangi ismin geleceği henüz belli olmadı. Sosyal medyada ise Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçeceği iddiaları yer alıyor. Ayrıca Erol Bulut, Ümit Özat gibi isimlerin de sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü resmi olarak açıklandığında sayfamızda yer alacak.

01 Mart 2020 SON DAKİKA Fenerbahçe`de Ersun Yanal dönemi sona erdi Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Resmi siteden yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcının Trabzonspor maçında da takımın başında olacağı belirtildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:12 | 1 Mart 2020
ersun yanal Fenerbahçe süper lig teknik direktör
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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