Fatih Terim’den tek değişiklik… 7 hafta sonra ilk 11’de

Süper Lig´in 24´üncü haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği´ni konuk etti. Türk Telekom Stadyumu´nda saat 19.00´da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler´in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlendi.

Galatasaray´da teknik direktör Fatih Terim sahaya; Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Taylan Antalyalı, Onyekuru ve Falcao 11´i ile çıktı. Gençlerbirliği´nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ise Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, İbrahim, Yasin Pehlivan, Fabricio, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon, Sio´yu sahaya sürdü.

TERİM´DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği mücadelesindeki ilk 11´de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında kazanan kadrodan tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz hafta 11´de şans verdiği Younes Belhanda´nın kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle o bölgede Taylan Antalyalı tercihini kullandı.

Taylan Antalyalı, 7 haftalık aranın ardından yeniden formasına kavuştu. Antalyalı, son olarak Galatasaray´ın sahasında Fraport TAV Antalyaspor´u 5-0 mağlup ettiği Süper Lig´in 17´nci haftasındaki mücadeleye 11’de başlamıştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu söz konusu maçta bir de gol kaydetmişti.

ADEM BÜYÜK VE EMRE AKBABA YİNE YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray´da teknik direktör Fatih Terim, ligin ikinci yarısında iyi performans sergileyen ve 11´in vazgeçilmezleri arasına giren Adem Büyük ve Emre Akbaba´yı üst üstte ikinci hafta da yedek kulübesine çekti. Terim, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlığı düzelen Radamel Falcao´ya ilk 11´de şans verirken, Adem Büyük´ü ise yedek bırakmıştı. Deneyimli teknik adam aynı zamanda Fenerbahçe derbisinde Younes Belhanda´ya şans vermiş ve Emre Akbaba´yı 11´de değerlendirmemişti.