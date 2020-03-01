Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu canlı yayına birlikte çıktı: ‘Muhalefeti, iktidarı… Herkesin aynı dili konuşma zamanı!’

Süper Lig’de Galatasaray, konuğu Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek ligde son sekiz maçının sekizini de kazanarak zirve ortağı konumuna gelirken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maç sonunda yayıncı kuruluşa ortak bir demeç verdi.

Terim, “Stüdyodakiler maç kritiğini bizim yerimize yaparlarsa seviniriz. Biz üzüntümüzü bu şekilde dile getirmek istedik” dedi ve “Futbol kamuoyu çok çabuk birleşerek, herkes aynı dili konuştu. Ümit ederim ülkede herkes aynı dili konuşur. Sadece bizler değil, her platform. Ne muhalefeti, ne iktidarı, ne ötekisi, herkesin aynı dili konuşma zamanı” ifadelerini kullandı.

‘Onların acısından daha büyük bir şey yok’

Ağustos 2013 ve Kasım 2014 arası Milli Takım’da bir süre Fatih Terim’in yardımcılığını yapan, 2014-2015 sezonunda ise Galatasaray’da teknik direktörlük koltuğunda bir şampiyonluk elde eden Hamza Hamzaoğlu, “Acımız büyük. Onların acısından daha büyük bir şey olmadığını, maçların, sonuçların bir öneminin olmadığını dile getirmek istedik. Hocamla milli takıma hizmet ettik, onurla gerçekleştirmeye çalıştık. Rakip olduk, oyuncularımız mücadele etti ama hep beraberiz” dedi.