Fatih Terim: ‘Umarım şehidimiz, canı yananımız, yaralananımız son olur’

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği’ni konuk ederken karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim, “Kötü bir zamandan geçiyoruz açıkçası. Anne baba için evladını kaybetmek ne demek, anlayabiliyorum, yüreğimizde de bunu hissediyoruz. Biz de gelip oynamak zorundayız, işimizin parçası bu. Ülkedeki herkes gibi, biz de üzgünüz. İnşallah bir oluruz, bütün oluruz” diye konuştu.

CANLI İZLE | Galatasaray Gençlerbirliği maçı canlı yayın (saat kaçta hangi kanalda?) Galatasaray Gençlerbirliği maçını canlı olarak SKOR`dan takip edebilirsiniz. Süper Lig`in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği`ni ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Kadıköy`de Fenerbahçe`yi devirerek tarihi bir seriye son veren sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında Gençlerbirliği maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray Gençlerbirliği maçının canlı izle linki ve tüm detayları haberimizde.... İlgili Haberi Oku

Fatih Terim, daha fazla kayıp yaşanmamasını dilediğini belirtirken, “Umarım şehidimiz, canı yananımız, yaralananımız son olur. İnsan üzülüyor, bazen çaresizlik içinde daha da üzülüyorsunuz. Bizi teselli eden tek bir şey varsa, ülkemizin şu anda her yaşıyla, her cinsiyle, 7’sinden 70’e bir olması. Bizi sevindiren tek şey bu” ifadelerini kullandı.