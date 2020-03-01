Ersun Yanal kendini kurtaramaz

Kadıköy’deki Galatasaray mağlubiyeti, Fenerbahçeli futbolcular üzerinde beklenenin çok daha üzerinde bir travma yaratmış. Antalyaspor karşısındaki futbolun nedeni tam olarak bu. Oysa Fenerbahçe için bir maçtan çok daha fazlasıydı. Kazanılması halinde, rakiplerin sürekli birbirleriyle oynayacağı haftalar öncesinde moral kazanacak olan sarı-lacivertliler, fikstür avantajı göz önüne alındığında 3-4 hafta sonra çok farklı bir konumda olabilirdi. Dengelerin sürekli değiştiği Süper Lig'de daha 10 hafta olduğunu çoktan unutmuş Fenerbahçe takımı. Sahada ruhunu ve inancını kaybetmiş, taşıdığı formanın ağırlığının farkında olmayan futbolcular yer alınca sonuç da bu oldu. Son saniyede kazanılan 1 puan günü bile kurtarmaya yetmedi. Koca bir sezon yine heba edildi

Herkesten önce Ersun Yanal kaybetti. Zaten haftalardır ruhen sahada yoktu dün cezası nedeniyle fiziksel olarak da takımını yalnız bıraktı o kadar. Fizik olarak yerlerde sürünen bir Fenerbahçe var. Sahada yürüyen futbolcular izliyoruz. Hiç mi rakip analizi yapmıyorsunuz? Helva gibi bir Antalya karşısında bile aciz durumlara düştü Fenerbahçe. Yarım Podolski, Fenerbahçe'ye yetti. Tamer Tuna, Allah'tan Podolski'yi oyundan aldı, yoksa 1 puan da hayaldi.

Soyunma odasına da skor avantajıyla giriyorsun. Maçı alıp götürmen lazım ama nerede… Gustavo'yu çıkarın bu takım ligin en vasat 3 ekibinden biri olur. Dirar dökülüyor, Hasan Ali'nin ahı gitmiş vahı kalmış, Fallette vasatın altı. Kruse vurdumduymaz. Muriqi, Premier Lig hayalinin altında ezilip gidiyor. Yüzüne bakılmayan Mehmet Ekici kurtarıcı rolünde. Kimi sayalım ki! Kendini Yanal'a beğendiremeyen Ferdi ve Zajc, Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtardı belki ama bu dakikadan sonra Yanal kendisini kurtaramaz.

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