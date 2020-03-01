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El Clasico heyecanı! Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga

El Clasico heyecanı! Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da liderlik mücadelesi veren Barcelona ve Real Madrid 26. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. tüm dünyada izlenecek olan Real Madrid Barcelona mücadelesinin Türkiye'de saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte El Clasico hakkında merak edilenler...

1 Mart 2020 09:54

İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışında son 15 yıldır sadece bir kez Atletico Madrid tarafından kırılan Barcelona ve Real Madrid’in üstünlüğü bu sezon da sürüyor. La Liga'da sezonun sonuna yaklaşırken liderlik yarışı Barcelona ve Real Madrid arasında sürüyor. Bu hafta oynanacak El Clasico ile La Liga’da zirve de şekillenecek. Peki Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EL CLASICO SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Barcelona maçı 1 Mart Pazar günü saat 23:00’da başlayacak. Mücadele D-Smart, Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 09:54 | 1 Mart 2020
barcelona el clasico Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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