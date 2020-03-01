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Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet’in Avrupa maçlarına corona virüsü engeli
Voleybol

Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet’in Avrupa maçlarına corona virüsü engeli

Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekipleri ile oynayacağı maçlar ertelendi. İki takım, CEV'in uzun süre maçları erteleme kararı vermemesine tepki göstermişti.

1 Mart 2020 17:06

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara ve 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA mücadeleleri corona virüsü nedeniyle ertelendi.

Corona virüsü salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden ekiplerden Fenerbahçe Opet ve  Eczacıbaşı VitrA’nın hafta içinde oynayacakları çeyrek final müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. CEV’den yapılan açıklama ile öncelikli kaygının tüm sporcuların, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ve refahı olduğu belirtilirken, en son gelişmeler göz önüne alınarak Avrupa Kupası maçlarının ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Bununla birlikte CEV Voleybol Kupası’ndaki Leo Shoes Modena-GFC Ajaccio mücadelesi de ileri bir tarihte oynanacak.

TAKIMLAR İSYAN ETMİŞTİ

Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet’in maçlarının ertelenmemesi, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) tepkisine neden olmuştu. CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra, İtalya’da Korona virüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle Avrupa Voleybol Konfederasyonu’na (CEV) başvurarak maçların ertelenmesini istemişti.

CEV’den uzun süre erteleme kararı gelmemesi sonrasında Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanı ve CEV asbaşkanlarından Özkan Mutlugil, mücadelelerin ertelenmesi için yoğun çaba harcamıştı.

Son güncelleme 17:38 | 1 Mart 2020
corona virüsü evzacıbaşı Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Sivasspor
24 13 46
4 Galatasaray
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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