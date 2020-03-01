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MAÇ SONUCU | Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor

MAÇ SONUCU | Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor

Ligde 8 haftadır kazanamayan ve bu sürede sadece 3 puan toplayabilen Denizlispor, 7 haftada 1 puan toplayarak kötü form gösteren Yeni Malatyaspor'u sahasında 2-0 yenerek kötü gidişe dur dedi.

1 Mart 2020 12:53

Süper Lig’in 24. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanmayı başararak 8 hafta sonra 3 punala tanıştı.

Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta Kasımpaşa’ya yenilen Horozlar, Malatyaspor karşısında 34. dakikada Mustafa Yumlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Yeni Malatyaspor’da stoper Hadebe, rakibine çok sert bir müdahalede bulunarak kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Ayrıca bir diğer stoper Mina da sarı kart görerek gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Rakibine hücumda nefes aldırmayan ve maç boyunca sadece 2 şut şansı veren Horozlar, 75. dakikada Barrow ile son noktayı koydu: 2-0.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 27 puanla 11. sıraya yükselirken, konuk takım 24 puan ve bir maç eksiğiyle 13. sıraya geriledi.

Gelecek hafta Denizlispor, Fenerbahçe ile deplasmanda; Yeni Malatyaspor da sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. 

Son güncelleme 16:33 | 1 Mart 2020
denizlispor süper lig yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Sivasspor
24 13 46
4 Galatasaray
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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