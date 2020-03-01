MAÇ SONUCU | Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor

Süper Lig’in 24. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanmayı başararak 8 hafta sonra 3 punala tanıştı.

Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta Kasımpaşa’ya yenilen Horozlar, Malatyaspor karşısında 34. dakikada Mustafa Yumlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Yeni Malatyaspor’da stoper Hadebe, rakibine çok sert bir müdahalede bulunarak kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Ayrıca bir diğer stoper Mina da sarı kart görerek gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Rakibine hücumda nefes aldırmayan ve maç boyunca sadece 2 şut şansı veren Horozlar, 75. dakikada Barrow ile son noktayı koydu: 2-0.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 27 puanla 11. sıraya yükselirken, konuk takım 24 puan ve bir maç eksiğiyle 13. sıraya geriledi.

Gelecek hafta Denizlispor, Fenerbahçe ile deplasmanda; Yeni Malatyaspor da sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.