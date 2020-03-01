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CANLI YAYIN: Real Madrid Barcelona maçı canlı izle! El Clasico canlı
İspanya La Liga

CANLI YAYIN: Real Madrid Barcelona maçı canlı izle! El Clasico canlı

La Liga'da iki ezeli rakip Barcelona Real Madrid karşı karşıya geliyor. El Clasico'yu izlemek isteyen futbol tutkunları için Barcelona Real Madrid canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor. La Liga'da şimdiye kadar 179 kez oynanan El Clasico'da Real Madrid ve Barcelona'nın 72'şer galibiyetleri bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

1 Mart 2020 22:02

İspanya La Liga'da 26. hafta Real Madrid Barcelona maçına sahne olacak. Tüm dünyada heyecanla takip edilen El Clasico bu kez ligde puan mücadelesine tanık olacak. Maç öncesinde Barcelona 55 puanla lider, Real Madrid ise 53 puanla 2. sırada yer alıyor.

REAL MADRİD BARCELONA CANLI İZLE

REAL MADRİD BARCELONA HANGİ KANALDA?

Real Madrid Barcelona (El Clasico) maçı 1 Mart Pazar günü saat 23:00’da başlayacak. Mücadele D-Smart, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

EL CLASİCO’DA EŞİTLİK VAR

Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak El Clasico öncesinde istatistikler eşitliği gösteriyor.

La Liga’da şimdiye kadar 179 kez oynanan El Clasico’da Real Madrid ve Barcelona’nın 72’şer galibiyetleri bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

Ligde geride kalan 25 haftada zirvede tek başına kalan iki takımdan Barcelona 55 puanla lider olurken, Real Madrid 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid ve Sevilla’nın ise 43’er puanları bulunuyor.

Son güncelleme 23:28 | 1 Mart 2020
barcelona canlı la liga Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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