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Aston Villa Manchester City canlı izle! İngiltere Lig Kupası final maçı…
İngiltere Premier Lig

Aston Villa Manchester City canlı izle! İngiltere Lig Kupası final maçı…

Aston Villa Manchester City İngiltere Lig Kupası final maçında karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligden düşmemeye oynayan Aston Villa ile Liverpool'un gölgesinde kalan Manchester City sezonu kupa ile kapatma umuduyla sahaya çıkıyor. Peki Aston Villa Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Aston Villa Manchester City canlı izle bağlantısı...

1 Mart 2020 17:58

İngiltere Lig Kupası Final maçında Aston Villa Manchester City kupayı müzelerine götürmek için mücadele edecekler. Türkiye’den de canlı yayın ekranlara gelecek mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler Aston Villa Manchester City hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor.

ASTON VİLLA MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

ASTON VİLLA MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası Final maçında Aston Villa, sahasında Manchester City'i konuk ediyor. Merakla beklenen mücadele, beIN SPORTS 2’den canlı izlenecek.

Son güncelleme 17:58 | 1 Mart 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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