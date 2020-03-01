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MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-3 Sivasspor (Süper Lig 24. hafta)
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-3 Sivasspor (Süper Lig 24. hafta)

Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. 48 puana ulaşan Yiğidolar maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

1 Mart 2020 15:51

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Kırmızı beyazlılar maçın ikinci yarısında bulduğu 3 golle Başkent ekibini devirdi.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 36. dakikasında ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Ankaragücü formasıyla ilk resmi maçına çıkan Milos Stanojevic, Fatih Aksoy’a yaptığı müdahalenin ardından önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Sivasspor 69. dakikada öne geçti.

Sivasspor köşe vuruşunda Hakan Arslan kafayı vurdu ancak kaleci Ricardo gole engel oldu. Seken topu Caner Osmanpaşa kale sahasına yollarken ikinci kez topu önünde bulan Hakan Arslan yakın mesafeden takımını öne geçiren golü kaydetti.

2 dakikada sonra hakem Ümit Öztürk, Sivasspor lehine penaltı kararı verdi. Cebrail’in hatasıyla topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan vuruşunu yaparken yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Mert Hakan Yandaş, kaleci Ricardo’ya takılırken seken topu tamamlamayı başardı ve skoru 2-0’a getirdi.

90+1’de Sivasspor’un golcüsü Yatabare son sözü söyledi ve kapanışı yaptı: 3-0.

Bu sonucun ardından Sivasspor 48 puana yükselirken, Ankaragücü ise 20 puanla 17. sırada kaldı. Yiğidolar, gelecek hafta Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Ankara ekibi de deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak.

Son güncelleme 18:02 | 1 Mart 2020
ankaragücü sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Sivasspor
24 14 48
3 Istanbul Basaksehir
23 13 46
4 Galatasaray
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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