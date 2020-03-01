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Akhisarspor’da Yılmaz Vural fırtınası!
TFF 1.Lig

Akhisarspor’da Yılmaz Vural fırtınası!

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, göreve geldiği andan itibaren yakaladığı başarı ile Ege temsilcisini ayağa kaldırdı.

1 Mart 2020 13:40

TFF 1’inci Lig’de haftalarca galip gelemeyerek şampiyonluk hedeflerken Play-Off hattından bile çıkan Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural’la son 4 maçın 3’ünü kazandı.

Türkiye’nin en tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, göreve geldikten sonra ilk 2 hafta Altınordu ve Menemenspor maçlarından 1 puan çıkarabilen Akigo ardından atağa kalktı. Son 4 maçlık periyotta önce lider Hatayspor’a bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattıran yeşil-siyahlılar, 3 gün arayla oynadığı Giresunspor ve Eskişehirspor mücadelelerinden de 6 puan çıkardı.

Çarşamba günü Giresun’u evinde 2-0 yendikten sonra dün son sıradaki Eskişehirspor’u da 2-1’le geçen Akhisar, 25 maçta 38 puana ulaşıp Play-Off hattına tutunurken ilk 2 yarışından da kopmadı. Akhisar’da Erhan, son 3 galibiyete attığı gollerle katkı verdi. Vural’la yeniden 11’e dönen takımın en eski isimlerinden Onur da Hatayspor ve Eskişehir galibiyetlerinde ağları sarstı.

Akhisarlılar, gollerden sonra asker selamı vererek İdlip şehitlerimizi unutmadı. Yeşil-siyahlılarda devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelip transferin son günü kalan, Eskişehir önünde 4 ay sonra ilk kez forma giyen Eray da yaptığı asist ve performansıyla alkış aldı.

 

Son güncelleme 13:40 | 1 Mart 2020
Akhisarspor yılmaz vural
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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