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Vedat Muriqi: ‘Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek!’
Süper Lig

Vedat Muriqi: ‘Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek!’

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

29 Şubat 2020 22:29

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi, ligin 24. haftasında Antalyaspor’la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Futbolun ve golün önemli olmadığı günlerden geçildiğini belirten Muriqii, “Kahraman askerlerimiz şehit oldu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu ortamda maç oynamak zor, futboldan daha önemli şeyler var. İnşallah daha fazla kayıp vermeyiz.” dedi

Son dönemde gol atamadığını dile getiren Kosovalı, “Bugün attım ama kazanamadık. Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:29 | 29 Şubat 2020
Antalyaspor Fenerbahçe süper lig Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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