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Süper Lig

Unutursak kalbimiz kurusun! Konya’da şehit isimlerini okurken gözyaşlarına boğuldu…

Konyaspor Kasımpaşa maçı öncesi yaşananlar tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerini okuyan stat çalışanı gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından paylaşılan o görüntü binlerce etkileşim aldı.

29 Şubat 2020 16:06

Süper Lig’in 24. haftasında oynanan Konyaspor – Kasımpaşa maçı öncesinde İdlib’deki kahraman şehitlerimizin isimleri stat hoparlöründen tek tek anons edildi. Şehitlerimizin adını elindeki listeden güçlükle okuyan stat çalışanı gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar Konyaspor Kulübü’nün twitter hesabından paylaşıldı ve binlerce etkileşim aldı.

Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken anonsçu, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Şehitlerin isimlerinin okunmasına taraftarlar, “Burada” diye karşılık verdi.

Karşılaşma öncesi stada gelen binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu.

Son güncelleme 16:14 | 29 Şubat 2020
anons Kasımpaşa konyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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