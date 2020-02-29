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Trabzonspor Rizespor özet! Karadeniz derbisi Trabzon’un! (MAÇ ÖZETİ)
Trabzonspor

Trabzonspor Rizespor özet! Karadeniz derbisi Trabzon’un! (MAÇ ÖZETİ)

Trabzonspor Rizespor Süper Lig 24. hafta maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un 5-2 kazandığı maçta ev sahibi ekip maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu. İşte Trabzonspor Çaykur Rizespor özeti...

29 Şubat 2020 19:03

Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşmada dakikalar 36’yı gösterirken konuk ekip Çaykur Rizespor, Melnjak’ın attığı gol ile mücadelede 1-0 öne geçen taraf oldu. Mücadelede dakikalar 65’i gösterirken Trabzonspor Da Costa’nın attığı gol ile skoru 1-1’e getirmeyi başardı. Ev sahibi ekip 70. dakikalarda son haftalardaki formda ismi Ekuban’ın attığı gol ile skor 2-1’e getirmeyi başardı. Mücadelede dakikalar 76’i gösterirken Trabzonspor Sosa’nın penaltıdan attığı gol ile farkı 2’ye çıkardı. Karşılaşmada dakikalar 78’i gösterirken konuk ekip Skoda’nın attığı gol VAR kararı ile iptal edildi. 86. dakikada Anthony Nwakaeme durumu 4-1’e taşıdı. 95. dakikada Skoda’nın penaltı vuruşundan geldi. Maçın skorunu belirleyen gol 90+8’da Ndiaye’den geldi. İşte 5-2 sona eren Trabzonspor Çaykur Rizespor özeti…

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR ÖZET İZLE

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth

Çaykur Rize: Gökhan, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Boldrin, Sasse, Aminu, Skoda

Son güncelleme 19:03 | 29 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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