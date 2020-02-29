Trabzonspor Rizespor özet! Karadeniz derbisi Trabzon’un! (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşmada dakikalar 36’yı gösterirken konuk ekip Çaykur Rizespor, Melnjak’ın attığı gol ile mücadelede 1-0 öne geçen taraf oldu. Mücadelede dakikalar 65’i gösterirken Trabzonspor Da Costa’nın attığı gol ile skoru 1-1’e getirmeyi başardı. Ev sahibi ekip 70. dakikalarda son haftalardaki formda ismi Ekuban’ın attığı gol ile skor 2-1’e getirmeyi başardı. Mücadelede dakikalar 76’i gösterirken Trabzonspor Sosa’nın penaltıdan attığı gol ile farkı 2’ye çıkardı. Karşılaşmada dakikalar 78’i gösterirken konuk ekip Skoda’nın attığı gol VAR kararı ile iptal edildi. 86. dakikada Anthony Nwakaeme durumu 4-1’e taşıdı. 95. dakikada Skoda’nın penaltı vuruşundan geldi. Maçın skorunu belirleyen gol 90+8’da Ndiaye’den geldi. İşte 5-2 sona eren Trabzonspor Çaykur Rizespor özeti…

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR ÖZET İZLE

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth

Çaykur Rize: Gökhan, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Boldrin, Sasse, Aminu, Skoda