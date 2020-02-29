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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Karadeniz’de zorlu maç!
Trabzonspor

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Karadeniz’de zorlu maç!

İki Karadenz ekibi bugün Süper Lig 24. hafta mücadelesinde karşılaşacak. Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu taraftarlarca merak ediliyor. Şampiyonluk için iddialı olan Trabzonspor ve düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor maçının detayları haberimizde...

29 Şubat 2020 14:27

Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak liderliği zirveyi kaptıran bordo-mavili ekip koltuğunu geri almak istiyor, Çaykur Rizespor ise yükselişe geçme planları yapıyor. İşte maça dair detaylar…

TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

TRABZON’DA EKSİKLER VAR

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde dün saat 16.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren bordo mavililer, daha sonra kampa girerek Çaykur Rizespor maçı saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Yusuf, Hosseini ve Sturridge antrenmanda yer almadı, Pereira ise takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Nwakaeme de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Son güncelleme 14:27 | 29 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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