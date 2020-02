Toprak Razgatlıoğlu’ndan kahraman Mehmetçik’e selam ve saygı

Dünya Superbike Şampiyonası’nda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya’daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.

Razgatlıoğlu, zaferinin ardından asker selamıyla poz verdi. Genç sporcu, 2 ve 3. sıradaki rakipleriyle birlikte podyuma çıktı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından podyumdan ayrıldı. Razgatlıoğlu, şehitlerimize olan saygısından dolayı kutlamalara katılmadığını açıkladı.

4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti’ndeki ilk etap yarışında Toprak 22 tur sonunda bitiş çizgisini ilk sırada tamamladı ve sezonu galibiyetle açtı. Genç sporcumuz, 33:48.344’lük derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve şampiyonluk favorileri arasında gösterildiği sezona iyi bir derece ile başladı. Yamaha ve Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, asker selamı vererek zaferini kahraman Mehmetçiklerimize adadı.

Yarışın ardından bitiş çizgisinde asker selamı veren Toprak Razgatlıoğlu İdlib’de hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize selam gönderdi.

