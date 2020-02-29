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SON DAKİKA | Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal dönemi sona erdi!
Süper Lig

SON DAKİKA | Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal dönemi sona erdi!

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 5-2 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi.

29 Şubat 2020 21:34

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.

24. haftada deplasmanda Trabzonspor’a 5-2 yenilen Karadeniz ekibinde tecrübeli teknik adam maç sonu görevinden ayrılma kararı aldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Bakır, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bakır, “İsmail Kartal hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünü kaybeden Rizespor, 24 puanla 14. sırada yer alıyor.

29 Şubat 2020 MAÇ SONUCU | Trabzonspor 5-2 Çaykur Rizespor Süper Lig`in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor`u konuk etti. Müthiş tempoda oynanan mücadelede Trabzonspor yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda ortaya koyduğu harika futbol ile sahadan 5-2 galip ayrılan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:34 | 29 Şubat 2020
Çaykur Rizespor ismail kartal
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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