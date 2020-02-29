Sergen’e Sergen lazım

GELECEK sezon planları yaptığı o kadar açık ki Sergen Yalçın'ın, takımının şampiyon olması zora girince oyuncu denemeye başladı. Geriye düştüğü Alanya deplasmanında yerinde değişikliklerle kazanmayı bildi. Aslında Trabzon karşısında iyi futbolun karşılığını alamamıştı. Öyle ya oyuncularına şut atmayı öğretecek hali yok! Alanya maçında tıpkı geçen hafta olduğu gibi iyi oynadı ama bu sefer geriden gelerek 3 puan almasını bildi.

Beşiktaş’a bir tane daha Sergen lazım! Çünkü en büyük eksiği 10 numara. Ofansa destek verecek ikinci bir santrfor, yapacağı derin koşularla forvete (Burak) geniş alanlar yaratarak rakip defansı açar ve sıkı markajdan kurtarırsa Sergen Hoca'yı rahatlatır. Kendisinden bir tane daha olmadığına göre Talisca gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Adem Ljajic alındı verimsiz, Diaby denendi olmadı. Boateng ise ilaç oldu. Halbuki yetenekli, yaratıcı, çok gol atan, bol bol asist yapan 10 numara seni şampiyonluğa taşırdı. İyi bir 10 numaran yoksa rakip bölgede etkili olma şansın yoktur.

KANATLAR çok iyi çalışıyor. Gökhan, Caner ve N'Koudou kombine akınlar ve yaptıkları ortalarda etkili oluyor. Final paslarında ise Burak sıkı markajda olduğu için haliyle isabet oranı da düşük oluyor. Gol sıkıntısı baş gösteriyor. Boyd ve Lens üretemiyor, takım adeta 9 kişi oynuyor. Boyd'un, Beşiktaş'ta asla 10 numara olamayacağını hep beraber gördük. Bunu Sergen Hoca da gördü.

SERGEN Hoca doğru hamlelerle yedek soyundurduğu Boateng'i oyuna alarak maçı kazanmayı bildi. Hücumda birbiriyle iletişimi olmayan, uzak oynayan, pas bağlantıları eksik olan Beşiktaş'ta, Boateng'in girmesiyle her şey değişti. Burak boş alanlar buldu. Boateng'in verkaçları, derin koşuları ve ceza sahasına olan hamleleri Burak'ın da gerçek performansını ortaya çıkardı. Sergen Hoca'nın takımı, ortaya koyduğu takım ruhuyla beraber sinerji, kolektif oyun anlayışı ve mücadele gücü şampiyonluğa taşıyabilirdi ama geç kalındı.

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