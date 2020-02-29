Şampiyon ‘Avcı’ rekor için dönüyor!

2020 yılı, motor sporları camiası için de hızlı başladı. Türkiye'nin en başarılı ralli pilotlarından Red Bull sporcusu Yağız Avcı, geçtiğimiz yıl verdiği aranın ardından yeni takımını ilk kez SÖZCÜ'ye açıkladı. 2020 sezonunda Adus Motorsport ile yarışacağını belirten Yağız Avcı, takımın hem direktörü hem de pilotu olacak. Ege Rallisi ile sezona start vereceklerini belirten Yağız Avcı, “Sezon boyunca 4 otomobille mücadele edeceğiz. Takımımızda kadın ralli pilotumuz ve genç yarışçılarımız da bulunuyor. Öncelikli hedefimiz takımlar şampiyonluğunu kazanmak. İddialı bir takım kurduk ve girdiğimiz her kulvarda başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“Uluslararası düzeyde sporcular yetiştirmek isterim”

Türkiye Ralli Şampiyonası'nı en çok kazanan ralli pilotu olmanın kariyer hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Yağız Avcı, “Şu anda, 5 kez Türkiye Şampiyonu olan yalnızca iki isim var. Adus Motorsport ile 6. şampiyonluğumu kazanmak için mücadele edeceğim. Birkaç sezon daha aktif şekilde yarışmak istiyorum. Sonrasında, biraz daha arka planda bu sporunun gelişimine ve gençlere katkı sağlamaya devam edeceğim. Ülkemizde çok başarılı gençler bulunuyor. Açıkçası gelecekte uluslararası düzeyde yarışacak pilotlar yetiştirmeyi çok isterim. Uzun vadede bu yolda çalışmalarımı ve projelerimi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar online oyunda da kapışıyor

Yarışlara düzenli fiziksel aktiviteyle hazırlandığını belirten Yağız Avcı, “Sürekli ve düzenli antrenman çok önemli. Bu sayede, beyninize sürekli “Ben yarışa hazırım” komutu verilecektir. Bununla beraber simülatörden çokça faydalanıyorum. Reflekslerinizi taze tutmak, yeni teknikler denemek ve online olarak diğer oyuncularla mücadele etmek çok faydalı. Oldukça iyi online oyuncular var. Buralarda ilk 10'a girmek bile önemli bir başarı. Oyunlarda bazen tanınan Türk ve yabancı ralli pilotların isimlerini de görüyorum. Onlarla da mücadeleler yapıyoruz” dedi.