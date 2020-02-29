Puan durumu: Fenerbahçe için tehlike çanları… (Süper Lig puan durumu)

24. hafta Süper Lig puan durumunu merak ediliyor. Ligin zirvesi kadar alt sıralarını da yakından etkileyen sonuçların yaşandığı haftada Fenerbahçe galibiyet hasretini sürdürerek Antalyaspor karşısında 2-2 beraberlik ile ayrıldı ve zirve yarışında puan farkının en az 9 puana çıkmasına yol açtı. Zorlu maçta rakibi Rizespor’u geçen Trabzonspor ise maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna ortak oldu. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG’DE HAFTANIN PROGRAMI

1 Mart Pazar 13.30 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü – D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi 20.00 M. Başakşehir – Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Kayserispor – Göztepe: Mete Kalkavan