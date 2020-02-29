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Puan durumu: Fenerbahçe için tehlike çanları… (Süper Lig puan durumu)
Süper Lig

Puan durumu: Fenerbahçe için tehlike çanları… (Süper Lig puan durumu)

Süper Lig'de 24. hafta Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile devam ederken sahadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında bir adım daha uzaklaştı. Haftayı Rizespor karşısında üç puanla kapatan Trabzonspor ise zirve yarışında emin adımlarla ilerliyor. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 24.hafta maç sonuçları...

29 Şubat 2020 22:07

24. hafta Süper Lig puan durumunu merak ediliyor. Ligin zirvesi kadar alt sıralarını da yakından etkileyen sonuçların yaşandığı haftada Fenerbahçe galibiyet hasretini sürdürerek Antalyaspor karşısında 2-2 beraberlik ile ayrıldı ve zirve yarışında puan farkının en az 9 puana çıkmasına yol açtı. Zorlu maçta rakibi Rizespor’u geçen Trabzonspor ise maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna ortak oldu. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG’DE HAFTANIN PROGRAMI

1 Mart Pazar 13.30 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü – D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi 20.00 M. Başakşehir – Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Kayserispor – Göztepe: Mete Kalkavan

Son güncelleme 22:07 | 29 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:00
2
-
2
Fenerbahçe
Denizlispor
Yarın - 13:30
-
Yeni Malatyaspor
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