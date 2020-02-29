Orhan Ovacıklı’dan maçların ertelenmemesine tepki: Aldığımız nefes rahatsız ediyor!

Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılan Çaykur Rizespor’da takım kaptanı Orhan Ovacıklı, maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, İdlib’de şehit olan Mehmetçiklerimizi rahmetle anarken, bu hafta maçların neden oynandığını anlamadığını belirtti.

Orhan, “Neden buradayız, neden bu maçı oynuyoruz, çok anlamlandıramadık. Bu oyun, hislerle oynayan bir oyun. Biz gol atınca sevinebilecek miyiz, Trabzonspor gol atınca sevinebilecek mi, zannetmiyorum. Trabzonspor milliyetçi bir şehirdir, buna da Rize kefil olur, aynı şekilde Rize de milliyetçidir ve buna da Trabzon kefil olur” diye konuştu.

“ALDIĞIMIZ NEFES RAHATSIZ EDİYOR”

Maç öncesinde karşılaşma ile ilgili olarak sadece “Maç işte” diyen 31 yaşındaki Orhan Ovacıklı, “İnsanın aldığı her rahat nefes, huzursuz ediyor insanı. Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız, beni rahatsız ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, onlara karşı mahcubuz. İnşallah ülkenin ferdi olarak bu sorumluluklarımızı yerine getiririz” dedi.

Unutursak kalbimiz kurusun! Konya`da şehit isimlerini okurken gözyaşlarına boğuldu... Konyaspor Kasımpaşa maçı öncesi yaşananlar tüm Türkiye`yi duygulandırdı. Suriye`nin İdlib kentinde şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerini okuyan stat çalışanı gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından paylaşılan o görüntü binlerce etkileşim aldı. İlgili Haberi Oku