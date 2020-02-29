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Orhan Ovacıklı’dan maçların ertelenmemesine tepki: Aldığımız nefes rahatsız ediyor!
Süper Lig

Orhan Ovacıklı’dan maçların ertelenmemesine tepki: Aldığımız nefes rahatsız ediyor!

Çaykur Rizespor'un Trabzonspor ile deplasmandaki karşılaşması öncesinde takım kaptanı Orhan Ovacıklı, yayıncı kuruluşta şehitlerimize rahmet dilerken maçların ertelenmemesine tepki gösterdi. "Böyle zamanlarda insanın aldığı her rahat nefes, huzursuz ediyor insanı" diyen Orhan, iki takımın da gol attığında buna sevinemeyeceğini belirtti.

29 Şubat 2020 17:03

Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılan Çaykur Rizespor’da takım kaptanı Orhan Ovacıklı, maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, İdlib’de şehit olan Mehmetçiklerimizi rahmetle anarken, bu hafta maçların neden oynandığını anlamadığını belirtti.

Orhan, “Neden buradayız, neden bu maçı oynuyoruz, çok anlamlandıramadık. Bu oyun, hislerle oynayan bir oyun. Biz gol atınca sevinebilecek miyiz, Trabzonspor gol atınca sevinebilecek mi, zannetmiyorum. Trabzonspor milliyetçi bir şehirdir, buna da Rize kefil olur, aynı şekilde Rize de milliyetçidir ve buna da Trabzon kefil olur” diye konuştu.

“ALDIĞIMIZ NEFES RAHATSIZ EDİYOR”

Maç öncesinde karşılaşma ile ilgili olarak sadece “Maç işte” diyen 31 yaşındaki Orhan Ovacıklı, “İnsanın aldığı her rahat nefes, huzursuz ediyor insanı. Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız, beni rahatsız ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, onlara karşı mahcubuz. İnşallah ülkenin ferdi olarak bu sorumluluklarımızı yerine getiririz” dedi.

29 Şubat 2020 Unutursak kalbimiz kurusun! Konya`da şehit isimlerini okurken gözyaşlarına boğuldu... Konyaspor Kasımpaşa maçı öncesi yaşananlar tüm Türkiye`yi duygulandırdı. Suriye`nin İdlib kentinde şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerini okuyan stat çalışanı gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından paylaşılan o görüntü binlerce etkileşim aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:11 | 29 Şubat 2020
Çaykur Rizespor Orhan Ovacıklı süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 13 46
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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