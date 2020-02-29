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Medipol Başakşehir’den 3 futbolcu UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’inde
Başakşehir

Medipol Başakşehir’den 3 futbolcu UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’inde

Başakşehirli oyuncular Martin Skrtel, Gael Clichy ve Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

29 Şubat 2020 22:54

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting CP’yi rövanşta 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran İstanbul Başakşehir’de, üç futbolcu haftanın 11’ine seçildi.

Sporting CP ile İstanbul’da oynanan rövanş karşılaşmasında takımının ilk golüne imza atan 35 yaşındaki Slovak defans Skrtel ile 90+1’de ve 119’uncu dakikada penaltıdan ağları havalandırarak Başakşehir’i bir üst tura taşıyan 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Visca ve 34 yaşındaki Fransız defans Gael Clichy, Avrupa Ligi’nde haftanın 11’inde yer aldı.

Avrupa Ligi’nde Danimarka’nın Kopenhag ekibiyle eşleşen Başakşehir’de Edin Visca, haftanın oyuncusu olarak da aday gösterildi. UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’i şu oyunculardan oluşuyor: Kaleci: Giedrius Arlauskis (CFR Cluj) – Defans: Matt Doherty (Wolverhampton), Martin Skrtel (İstanbul Başakşehir), Pape Abou Cissé (Olympiakos), Gael Clichy (İstanbul Başakşehir) – Orta saha: Edin Visca (İstanbul Başakşehir), Fred (Man. United), Pizzi (Benfica) – Forvet: Filip Kostic (Frankfurt), Jonathan Calleri (Espanyol), Andre Silva (Frankfurt)

Son güncelleme 22:54 | 29 Şubat 2020
Edin Vişça Gael Clichy martin skrtel Medipol Başakşehir uefa avrupa ligi
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OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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