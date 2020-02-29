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MAÇ SONUCU | Valencia 86-93 Fenerbahçe Beko
Euroleague

MAÇ SONUCU | Valencia 86-93 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 26. haftasında Valencia'yı 93-86 yenerek yeniden play-off potasına tekrar girdi.

29 Şubat 2020 00:53

Euroleague’in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Valencia ile karşılaştı. La Fonteta Salonu’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 93-86’lık skorla kazanarak 12. galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertlilerde Derrick Williams 22 sayıyla takımın galibiyetinde büyük pay sahibi olurken, Sloukas ile Datome de 13 sayıyla katkıda bulundu.

Play-off yarışında önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, Valencia ile galibiyet sayısını eşitlemeyi başardı.

1. PERİYOT: 14-21

2. PERİYOT: 27-26

3. PERİYOT: 19-18

4. PERİYOT: 26-28

Son güncelleme 00:53 | 29 Şubat 2020
euroleague Fenerbahçe Beko valencia
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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