MAÇ SONUCU | Valencia 86-93 Fenerbahçe Beko

Euroleague’in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Valencia ile karşılaştı. La Fonteta Salonu’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 93-86’lık skorla kazanarak 12. galibiyetini elde etti.
Sarı-lacivertlilerde Derrick Williams 22 sayıyla takımın galibiyetinde büyük pay sahibi olurken, Sloukas ile Datome de 13 sayıyla katkıda bulundu.
Play-off yarışında önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, Valencia ile galibiyet sayısını eşitlemeyi başardı.
1. PERİYOT: 14-21
2. PERİYOT: 27-26
3. PERİYOT: 19-18
4. PERİYOT: 26-28