MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 1-1 Karagümrük

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 22 puanla 15. sırada kalırken, play-off potasında Süper Lig yarışı veren konuk takım da 38 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal
Osmanlıspor: Castanero, Ayuk, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Rıdvan Çankaya, Blagojevic, Todorovic, Erdem Çetinkaya (Okan Deniz dk. 68), Beykan Şimşek (Batuhan Yılmaz dk. 88), Mertan Öztürk
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas, Berk Yiğit Karadağ, Tamer Aşık,
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Ramazan Civelek (dk. 70 Ahmet Aras), Attamah, Zeki Yıldırım (Erdal Öztürk dk. 79), Ndao, Emeghara (Darri dk. 39) Sobiech
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Çağrı Ortakaya
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Blagojevic (dk. 82) (Osmanlıspor), Fatih Kuruçuk (dk. 89) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Ayuk (Osmanlıspor)