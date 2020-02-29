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MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 1-1 Karagümrük
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 1-1 Karagümrük

Süper Lig yarışı veren Karagümrük, Osmanlıspor deplasmanında 1 puanı son dakikalarda kurtardı!

29 Şubat 2020 16:43

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 22 puanla 15. sırada kalırken, play-off potasında Süper Lig yarışı veren konuk takım da 38 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal

Osmanlıspor: Castanero, Ayuk, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Rıdvan Çankaya, Blagojevic, Todorovic, Erdem Çetinkaya (Okan Deniz dk. 68), Beykan Şimşek (Batuhan Yılmaz dk. 88), Mertan Öztürk

Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas, Berk Yiğit Karadağ, Tamer Aşık,

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Ramazan Civelek (dk. 70 Ahmet Aras), Attamah, Zeki Yıldırım (Erdal Öztürk dk. 79), Ndao, Emeghara (Darri dk. 39) Sobiech

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Çağrı Ortakaya

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Blagojevic (dk. 82) (Osmanlıspor), Fatih Kuruçuk (dk. 89) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Ayuk (Osmanlıspor)

Osmanlıspor, Suriye’nin İdlip bölgesinde yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitleri unutmadı ve futbolcular ısınmaya Türk bayraklı tişörtlerle çıktı. (Fotoğraf İHA)

Son güncelleme 16:45 | 29 Şubat 2020
Fatih Karagümrük Osmanlıspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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