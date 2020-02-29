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MAÇ SONUCU | Brighton 0-1 Crystal Palace
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Brighton 0-1 Crystal Palace

İngiltere Premier Lig 28. hafta karşılaşmasında Brighton'a konuk olan Crystal Palace 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Milli futbolcumuz Cenk Tosun 87. dakikada oyuna dahil oldu.

SKOR DIŞ HABER 29 Şubat 2020 17:52

Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un formasını giydiği Crystal Palace, Premier Lig’in 28. haftasında Brighton deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 70. dakikasında Benteke’nin asistinde Jordan Ayew golü bulan isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Crystal Palace kritik deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maça yedeklerde başlayan Cenk Tosun, 87. dakikada Christian Benteke’nin yerine oyuna dahil oldu. Crystal Palace bu sonuçla puanını 36 yaparken tehlikeli bölgeden uzaklaşma adına önemli bir galibiyet elde etti. Brighton ise 28 puanda kaldı.

İşte maçın özet görüntüleri;

Son güncelleme 18:29 | 29 Şubat 2020
Brighton Crystal Palace ingiltere premier lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
23 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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