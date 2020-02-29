MAÇ SONUCU | Brighton 0-1 Crystal Palace

Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un formasını giydiği Crystal Palace, Premier Lig’in 28. haftasında Brighton deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 70. dakikasında Benteke’nin asistinde Jordan Ayew golü bulan isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Crystal Palace kritik deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maça yedeklerde başlayan Cenk Tosun, 87. dakikada Christian Benteke’nin yerine oyuna dahil oldu. Crystal Palace bu sonuçla puanını 36 yaparken tehlikeli bölgeden uzaklaşma adına önemli bir galibiyet elde etti. Brighton ise 28 puanda kaldı.

İşte maçın özet görüntüleri;