LA Clippers Paul George’la kazandı

NBA’de dün gece 10 maç oynandı. Batı Konferansı’nın 2 ve 3’üncüsünün karşı karşıya geldiği maçta Los Angeles Clippers, Denver Nuggets’ı 132-103 mağlup etti.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yalnızca 36 kez Clippers forması giyen Paul George 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Kawhi Leonard 19 sayı ve 5 asistle takım arkadaşına eşlik etti. Nuggets’ta Nikola Jokic 21 sayı ve 9 ribaundla mücadele ederken Jerami Grant kenardan gelerek 20 sayıyla oynadı.

Batı Konferansı’nda 8. sıradan playoffa girmeye çalışan New Orleans Pelicans, Cleveland Cavaliers’i 116-104’lük skorla mağlup etti. Pelicans’ta Brandon Ingram 29 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle oynarken süper çaylak Zion Williamson 24 sayıyla mücadele etti.

Williamson 10 maç üst üste 20 sayı üzerinde performans göstermeyi başaran 20 yaşının altındaki ilk oyuncu oldu. Cavs’te Collin Sexton 31 sayı, milli oyuncumuz Cedi Osman ise 6 sayıyla oynadı.

B.I. & Zion combine for 53 @B_Ingram13 drops 29 PTS while @Zionwilliamson (24 PTS) becomes the 1st player in @NBAHistory to score 20+ points in 10 straight games before the age of 20!

