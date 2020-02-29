İtalya Serie C’de corona virüsü alarmı

İtalya Serie C’de bulunan Tuskana bölgesi takımı Pianese’de 3 oyuncu ve 1 kulüp çalışanında corona virüsüne rastlandı. Fikstürü 15 gün için ertelenen takımda 4 kişi karatinaya alındı.

Geçtiğimiz hafta Alessandria deplasmanında olan takımın bir oyuncusunda salgın hastalığın semptomlarına rastlanmıştı. Bu hafta içi COVID-19 için girdiği testlerden pozitif sonuç çıkan oyuncu, Siena’da hastaneye kaldırıldı.

Bu durumun ardından takımın iki yıldız oyuncusu ve teknik ekipten bir kişide daha görülen hastalığı kulüp doğruladı. Bu dört isim hastanede izole edilerek tedavilerine başlandı.

Ayrıca kulüp başkanı Maurizio Sani, kulüpten hiç kimsenin basına röportaj vermeyeceğini açıkladı. Önlem amaçlı olarak kulüp başkanı Sani dahil tüm çalışanlar 15 günlük karantinaya alındılar.

İtalya, tüm Avrupa’da corona virüsün en çok yayıldığı ülke oldu. Resmi rakamlara göre 650’nin üzerinde vaka ve 17 ölüm bulunuyor. Gün içerisinde Serie A’da 5 maç, Mayıs ayına ertelenmişti.