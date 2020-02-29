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Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın | Antalya FB canlı izle
Süper Lig

Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın | Antalya FB canlı izle

Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 24. hafta heyecanı sürüyor. Antalyaspor Fenerbahçe maçının canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da yer almakta. Fenerbahçe derbi mağlubiyeti sonrası moral depolamak istiyor.

29 Şubat 2020 19:11

Antalyaspor Fenerbahçe canlı! Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Topladığı 38 puanla 7. sırada yer alan ve büyük bir krizin içine düşen Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyetinin moral bozukluğunu Antalya deplasmanında aşmak istiyor. Antalyaspor Fenerbahçe maçının canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.

Ligde kalma adına mücadele veren ve son haftalarda rahat bir nefes alan Antalyaspor ise evinde kazanarak tehlike hattından tamamen uzaklaşmanın peşinde. Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı haberde yer almakta.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Antalya Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Celustka, Kudryashov, N'Dinga, Hakan, Amilton, Podolski, Fredy, Jahovic

YEDEKLER: Ferhat, Eren, Ersan, Fernando, Ufuk, Harun, Chico, Mukairu, Doğukan, Leschuk

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Erten, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Ferdi, Allahyar, Zajc, Murat

TEKNİK SORUMLU: Recep Karatepe (Ersun Yanal ve Volkan Kazak cezalı)

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Bahadır Öztürk, Nazım Sangare ve Yekta Kurtuluş ile kırmızı kart cezalısı Sinan Gümüş karşılaşmada görev alamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Garry Rodrigues’in yanı sıra sarı kart cezalısı Mauricio Isla ve kırmızı kart cezalısı Deniz Türüç bu maçta forma giyemiyor.

Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muriqi ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek. PFDK tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.

Son güncelleme 19:21 | 29 Şubat 2020
Antalyaspor Fenerbahçe Fraport TAV Antalyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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