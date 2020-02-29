Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe: ‘Malum nedenlerden ayarımız bozuldu…’

Şampiyonluk yarışında üst üste darbeler alan ve şansı iyice azalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, Suriye'nin İdlib bölgesindeki hava saldırısında şehit olan askere rahmet ederek, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, kalanlara sabır ailelerine, sevdiklerine sabırlar diliyorum. Kalplerimiz dualarımız orada olan askerlerimizle birlikte” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Fraport TAV Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de 24. hafta heyecanı sürdü. Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor`a karşı 1-0 öne geçtiği maçta rakibinin 2-1 geçmesine engel olamadı ancak 90+6`da Ferdi`nin ortası ve Zajc`ın golüyle maç 2-2 sona erdi. Fenerbahçe son beş haftada galibiyet alamadı. Kanarya puanını 39`a yükseltti. Lukas Podolski`nin iki asistiyle yıldızlaştığı ev sahibi Antalyaspor ise 26 puana çıktı. İlgili Haberi Oku

‘Ritmimiz bozuldu’

Maça iyi başladıklarını dile getiren Karatepe, “ 1-0 öne de geçtik. İyi götürdük ilk yarıda daha sonra 2'inci yarıda yediğimiz goller var. Onların ardından toparlanmak zor oldu. Oyunun genelinde söyleyebileceğim bunlar. 2-3 haftadır kaybettiğimiz maçlar var, genelde nedeni malum nedenler herkes tarafından biliniyor. O ritmi yakalayamadık. 2'inci yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar da var. Malum nedenlerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık. Önümüzde kupa maçı var. Hem ligde hem de kupada sonuna kadar gerekli mücadeleyi göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.