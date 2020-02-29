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Euroleague’de Türk takımları haftayı kayıpsız kapattı
Euroleague

Euroleague’de Türk takımları haftayı kayıpsız kapattı

Euroleague'in 26. haftasında Anadolu Efes, Almanya deplasmanında ALBA Berlin'i, Fenerbahçe Beko da İspanya'da Valencia Basket'i mağlup etmeyi başardı.

SKOR DIŞ HABER 29 Şubat 2020 12:01

Euroleague’de 26. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu haftayı Türk takımları kayıpsız kapatmayı başardı. Anadolu Efes, Almanya deplasmanında karşılaştığı ALBA Berlin’i 99-86 yenerek üst üste 11. toplamda da 23. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe de İspanya’da kritik bir galibiyete imza attı. Play-off için ilk 8 içerisine girmeye çalışan sarı-lacivertliler, Valencia Basket’i 93-86 mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini aldı.

Euroleague’de 26 hafta geride kalırken, Anadolu Efes 23. galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırarak yoluna devam ediyor. Efes’i 20’şer galibiyetli Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Fenerbahçe haftayı 9. sırada tamamlarken, 7 galibiyetli Zenit ise son sırada bulunuyor.

Euroleague’de haftanın toplu sonuçları şöyle:

Real Madrid: 96 – Panathinaikos: 78

CSKA Moskova: 80 – FC Barcelona: 82

Zenit Saint Petersburg: 68 – Bayern Münih: 77

ALBA Berlin: 86 – Anadolu Efes: 99

Maccabi FOX Tel Aviv: 71 – Olympiakos: 70

Baskonia Vitoria-Gasteiz: 71 – Kızılyıldız: 56

Khimki Moskova: 108 – Asvel Lyon-Villeurbanne: 79

Zalgiris Kaunas: 105 – AX Armani Exchange Milano: 97

Valencia Basket: 86 – Fenerbahçe Beko: 93

Son güncelleme 12:01 | 29 Şubat 2020
alba berlin anadolu efes eurolague Fenerbahçe Beko Valencia Basket
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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