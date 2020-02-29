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Edin Visca, Avrupa Ligi haftanın oyuncusu ödülüne aday oldu
Süper Lig

Edin Visca, Avrupa Ligi haftanın oyuncusu ödülüne aday oldu

İstanbul Başakşehir'in Bosnalı oyuncusu Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday olan futbolcular arasında yer aldı.

29 Şubat 2020 12:26

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 3-1 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında sahasında Sporting CP’yi 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran ve Danimarka’nın Kopenhag ekibiyle eşleşen İstanbul Başakşehir’de Edin Visca, haftanın oyuncusuna aday gösterildi. Mücadelede 2 gol atan Visca, hem maçı uzatmaya götüren golü kaydetti, hem de uzatmada penaltıdan bir gol daha bularak takımına turu getirdi.

UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu ödülüne aday diğer oyuncular ise, Manchester United’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Bayer Leverkusen’in genç oyuncusu Kai Havertz ve Espanyol’un Arjantinli forvet oyuncusu Jonathan Calleri oldu.

Son güncelleme 12:26 | 29 Şubat 2020
Başakşehir Edin Vişça Sporting CP uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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