Bülent Korkmaz: Bu işi çözmeye çalışacağız

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Konyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini belirten Korkmaz, “Birlik ve beraberlik olma zamanı. Şehitlerimiz var. Gerçekten söylemek çok zor ama çok üzülüyoruz. Allah rahmet eylesin, ailelere baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımız var, Allah şifa versin. İnşallah hep birlikte bu zor süreci atlatıp Türk milletinin ne kadar güçlü, ne kadar fedakar, ne kadar özverili olduğunu zaten bunu gösterdik, bir daha göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“YETENEKLİ OYUNCULAR RİSK ALARAK SONUCU ÇIKARMALI”

Maç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, “Topa hakimdik, oyuna hakim bizdik ama maalesef sonucu alamadık. Bu tabii hem bizi hem oyuncuları üzüyor. Özellikle taraftar da bu yağmurlu havada geldi, onlara da teşekkür etmek lazım. Ama ben oyunculara da söyledim, yetenekli oyuncular risk almadan pozisyon oluşturmanız çok zor. Alışılmış bir düzen var, onun değişmesi çok çabuk olmuyor. Bizim geldiğimiz günden beri en yoğun olarak çalıştığımız ön bölge. O ön bölgeyi, hareketliliğini ve özellikle rakip alandaki ceza sahası ve çevresindeki o bölgelerde risk alarak oyun oynamamız lazım. Yetenekli oyuncular risk alarak sonucu çıkarmalı. Bunu yapacağız, bunu halledeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu işi çözmeye çalışacağız. Konyaspor gerçekten çok köklü bir kulüp, şehir futbol şehri. Yani herkesin sabırlı olması lazım. Ama bu sabırla birlikte zor bir süreç tabii ki. Bu süreci inşallah en iyi şekilde atlatacağız” ifadelerini kullandı.