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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tribün gelirleri Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandı
Süper Lig

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tribün gelirleri Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandı

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandı.

29 Şubat 2020 18:48

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Antalya Stadı’nda bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın tribün gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandığı açıklandı.

Antalyaspor kulübünden yapılan açıklamada, “Fraport TAV Antalyaspor’umuzun Süper Lig’de bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanacaktır.  Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde ‘Önce Vatan’ diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz” denildi.

Diğer yandan, karşılaşma öncesi tribünlerdeki koltuklara 25 bin Türk bayrağı bırakıldı.

[DHA]

Son güncelleme 18:48 | 29 Şubat 2020
Antalyaspor Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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