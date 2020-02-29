SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Türkiye ile üç ülke arasında daha uçuşlar durduruldu!
Süper Lig

Ali Şafak Öztürk: ‘Fenerbahçe’yi yenemediğimiz için üzülüyorsak bu iyi bir şey’

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi yenemediğimiz için üzülüyorsak, bu iyi bir şey" dedi.

29 Şubat 2020 23:52

Evinde 1-0 geri düştüğü maçta konuk ekip Fenerbahçe karşısında 2-1 üstünlük sağlayan ancak 90+6’da yedikleri golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Fraport TAV Antalyaspor’da Başkan Ali Şafak Öztürk maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Fenerbahçe’yi yenemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

“Maçtan önce en önemli konu şehitlerimiz” diyerek açıklamalarına başlayan Öztürk, “Stadımızda da onları en iyi şekilde onore etmeye çalıştık. Taraftarımız da çok güzel bir şekilde bunun gereğini yaptı. Bu maçın gelirini şehitlerimizin ailelerine bağışlayacağız” dedi.

Karşılaşmayı da değerlendiren Başkan, “Son dakika golü yediğimiz için üzgünüz. Fenerbahçe gibi bir takımı son dakika yediğimiz golle yenemedik. Bu durum üzücü ama aynı zamanda iyi bir şey aslında. Takım olarak bu noktaya geldiysek, Fenerbahçe’yi yenemediğimiz için üzülüyorsak bu iyi bir şey. Bu kadar uzatma oynanmaması lazımdı. Hakem son atakta bitirecekti ancak devam ettirdi. Hakemlerin daha soğukkanlı olması lazım. Bundan çok, maç sonunda çıkan kartlara üzüldüm” ifadelerini kullandı.

29 Şubat 2020 Lukas Podolski: `Hakem, uzatmanın da uzatmasını oynattı` Süper Lig`in 24. haftasında Fenerbahçe`yle 2-2 berabere kalan Antalyaspor`da Alman yıldız Lukas Podolski, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:02 | 1 Mart 2020
Ali Şafak Öztürk Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:00
2
-
2
Fenerbahçe
Denizlispor
Bugün - 13:30
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR