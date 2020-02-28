Yüzücü Sun Yang’a 8 sene men cezası

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu, Çinli yüzücü Sun Yang; doping ihlali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 sene müsabakalardan men edilme cezası aldı.

Yang, Eylül 2018’de yapılması gereken bir doping testine girmemiş ve 2019 başında FINA tarafından affedilmişti. Ancak WADA’nın CAS’a itirazı sonunda sporcunun 2014’te benzer bir davranışta bulunması sebebiyle ikinci ihlalin de onanmasına karar verildi. İlk ihlalinde 3 aylık men alan şampiyon isim, ikinci ihlali sebebiyle 8 senelik men cezası aldı.

Yang karara itiraz edeceğini söylerken, “Bu yapılanlar haksızlık. Samimi bir şekilde masum olduğuma inanıyorum” diye konuştu.

Şampiyon yüzücünün karara itiraz için 30 günü bulunuyor. Çin Yüzme Federasyonu sporcularını destekledikleri için büyük pişmanlık duyduklarını ve süreç sebebiyle derin hayalkırıklığı içinde olduklarını açıkladı.

Sun Yang; 2011, 2013, 2015, 2017 ve 2019’da farklı dallarda Dünya Şampiyonu olurken 2012 ve 2016’da olimpiyat altınına ulaşmayı başarmıştı.