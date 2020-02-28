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Valensiya Fenerbahçe canlı izle! Valencia Fenerbahçe Beko hangi kanalda, saat kaçta?
Euroleague

Valensiya Fenerbahçe canlı izle! Valencia Fenerbahçe Beko hangi kanalda, saat kaçta?

Euroleague 26. hafta maçında Fenerbahçe Valensiya takımına konuk oluyor. İlk 25 haftada gösterdiği performansla hayal kırıklılığı yaşayan Fenerbahçe Beko, Valencia karşısında kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Fenerbahçe Valensiya maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edenler için canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

28 Şubat 2020 22:29

Fenerbahçe Euroleague 25. haftada Valensiya karşısında galibiyet arıyor. Fenerbahçe zorlu rakibini yenerek bu sezon yaşadığı düşüsü sona erdirerek üst sıralara çıkmak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Valensiya Fenerbahçe maçı canlı yayını yer alıyor.

VALENSİYA FENERBAHÇE CANLI İZLE

VALENCİA BASKET FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Valencia, Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. 28 Şubat Cuma günü saat 23.00’da yayınlanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 22:29 | 28 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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