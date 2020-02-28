UEFA Avrupa Ligi’nde kura heyecanı! Medipol Başakşehir’in rakibi belli oluyor…

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turunun tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Avrupa futbolunun kulüpler bazında en değerli ikinci turnuvasında son 16 turu kura çekimi 28 Şubat Cuma günü yapılacak.
İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00’te başlayacak.
Temsilcimiz Başakşehir son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u sahasında 4-1’le geçerek tur atlamayı başarmıştı.
Avrupa’daki tek temsilcimiz seribaşı uygulamasının olmayacağı ve aynı ülke takmlarının eşlecebileceği kura çekiminde rakibini bekleyecek.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart’ta, rövanşları ise 19 Mart’ta oynanacak.