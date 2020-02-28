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UEFA Avrupa Ligi’nde kura heyecanı! Medipol Başakşehir’in rakibi belli oluyor…
Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde kura heyecanı! Medipol Başakşehir’in rakibi belli oluyor…

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon'u eleyen Medipol Başakşehir'in de katılacağı son 16 turu kurası İsviçre'de çekilecek.

28 Şubat 2020 13:30

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turunun tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Avrupa futbolunun kulüpler bazında en değerli ikinci turnuvasında son 16 turu kura çekimi 28 Şubat Cuma günü yapılacak.

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00’te başlayacak.

Temsilcimiz Başakşehir son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u sahasında 4-1’le geçerek tur atlamayı başarmıştı.

Avrupa’daki tek temsilcimiz seribaşı uygulamasının olmayacağı ve aynı ülke takmlarının eşlecebileceği kura çekiminde rakibini bekleyecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart’ta, rövanşları ise 19 Mart’ta oynanacak.

Son güncelleme 13:30 | 28 Şubat 2020
başakşehir rakip İsviçre kura çekimi Medipol Başakşehir nyon son 16 turu uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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