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TFF 1. Lig’de flaş ayrılık!
TFF 1.Lig

TFF 1. Lig’de flaş ayrılık!

Boluspor'da ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Osman Özköylü'nün görevine son verildi.

28 Şubat 2020 12:00

Boluspor yönetimi, son oynanan Balıkesirspor maçı sonrası taraftarın istifaya davet ettiği Teknik Direktör Osman Özköylü ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonucunda karışıklı anlaşılarak Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Teknik Direktör Osman Özköylü ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Ligde 15 maçtır galibiyet alamayan Boluspor, 24 hafta sonunda 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 12:00 | 28 Şubat 2020
boluspor osman özköylü
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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