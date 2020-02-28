SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Şehitler son yolculuğuna uğurlanıyor! En acı veda
Süper Lig puan durumu: Beşiktaş zirve takibini sürdürüyor! İşte güncel puan durumu…
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: Beşiktaş zirve takibini sürdürüyor! İşte güncel puan durumu…

Süper Lig 24. hafta heyecanı Alanyaspor Beşiktaş maçı ile başladı. Zirve yarışında yer alan iki takımın mücadelesinin ardından sıralama değişti. Zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan Beşiktaş 2 maç ardından galibiyet almasının yanı sıra rakibi Alanyaspor'u da sıralamada geçti. İşte güncel Süper Lig puan durumu...

28 Şubat 2020 22:09

Alanyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de zirve yarışı heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Puan durumunda iki takımın da sıralamasını etkileyen maçta üç puan ile ayrılan ekip Beşiktaş oldu. Peki zirve yarışında son durum ne? İşte Süper Lig puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

29 Şubat Cumartesi 14.00 İ.H. Konyaspor – Kasımpaşa: Ali Palabyık

17.00 Trabzonspor – Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Antalyaspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar 13.30 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü – D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi 20.00 M. Başakşehir – Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Kayserispor – Göztepe: Mete Kalkavan

Son güncelleme 22:09 | 28 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:00
1
-
2
Besiktas
Konyaspor
Yarın - 14:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR