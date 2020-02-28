Spor camiasından başsağlığı mesajları

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimine bağlı güçlerin Serakib’in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 Mehmetçik şehit düştü. Türkiye’yi yasa boğan haber sonrası spor camiası, hayatını kaybeden askerler için başsağlığı mesajları paylaştı.

İşte sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlardan bazıları:

İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/I8QIIe0VHj — TFF (@TFF_Org) February 27, 2020

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonrası şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileriz. — TBF (@TBF) February 27, 2020

Suriye’nin İdlib şehrinde yaşanan hain saldırıyı acıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/TocFKL3RjC — Türkiye Voleybol Fed (@TVForgtr) February 27, 2020

Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/0p19fdrya6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 27, 2020

Milletimizin başı sağolsun. İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/bmo3kZri8k — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 27, 2020

İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/pRj5yPOQEm — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 27, 2020

Suriye'nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz! pic.twitter.com/00EZx5wHmf — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 27, 2020

İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/VQaaNp4oED — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) February 27, 2020

İdlib’te hain saldırı sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız mehmetçiklerimizle pic.twitter.com/D8UE4iR5sj — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) February 27, 2020

Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu askerlerimizin şehit olduğu haberini karşılaşma sonrası üzüntü ile öğrendik. Askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/iS9kd7mqxT — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 28, 2020

İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/0hDeFHEc2J — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 27, 2020

İdlib'de askerlerimize düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/TlWvmZ8POG — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) February 28, 2020

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN! İdlib’de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/mvycSg152d — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 27, 2020

İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/53JW6Zhz4m — Denizlispor Kulübü (@denizlispor) February 27, 2020

#ŞehitlerimizVar Suriye'de bu akşam yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Mübarek regaip kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah'ım! pic.twitter.com/TTgZGEAICN — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 27, 2020

İdlip'te rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/vSnOhKog31 — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 27, 2020

İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/MO5d2ep1vT — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) February 27, 2020