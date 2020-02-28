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Spor camiasından başsağlığı mesajları
Süper Lig

Spor camiasından başsağlığı mesajları

İdlib'de 33 askerin şehit düştüğü saldırı sonrası spor camiası başsağlığı mesajları yayınladı.

28 Şubat 2020 10:56

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimine bağlı güçlerin Serakib’in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 Mehmetçik şehit düştü. Türkiye’yi yasa boğan haber sonrası spor camiası, hayatını kaybeden askerler için başsağlığı mesajları paylaştı.

İşte sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlardan bazıları:

Son güncelleme 11:09 | 28 Şubat 2020
spor
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