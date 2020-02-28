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Şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılacak
TFF 1.Lig

Şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılacak

TFF, İdlib saldırısında hayatını kaybeden şehitler için maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

28 Şubat 2020 12:37

Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 28 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig, TFF 1., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.

Ayrıca 28 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar “Milletimizin başı sağ olsun” pankartıyla sahaya çıkacak.

Son güncelleme 13:01 | 28 Şubat 2020
idlib tff
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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